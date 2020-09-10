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Espreso.tvСпортСтало известно, сколько "Карпаты" потратили на содержание стадиона в год

Стало известно, сколько "Карпаты" потратили на содержание стадиона в год


фото: fckarpaty.com
За последние 12 месяцев львовские "Карпаты" потратили 5,5 млн грн на содержание стадиона "Украина"

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".

"На этой неделе началась новая кампания против "Карпат" - от нас требовали калькуляцию расходов на стадион "Украина" и угрожали абсолютно безосновательно забрать у клуба арену, вернув ее в коммунальную собственность. "Карпаты" не обязаны отчитываться перед другими клубами о своих расходах. Тем более когда годами все всех устраивало, сейчас эти претензии выглядят как продолжение политического давления на наш клуб. Впрочем, учитывая интерес и непонимание ситуации болельщиками, мы готовы предоставить все цифры", - говорится в заявлении львовского клуба.

"Карпаты" потратили 2,225 млн грн на электроэнергию (прим. - в том числе обогрев поля), 1,384 млн на зарплату для обслуживающего персонала, 1,207 на уход за газоном арены. 597 тыс. грн ушло на оплату за водоснабжение и еще 66 тыс. на вывоз мусора. Общая сумма расходов составляет 5,5 млн грн.

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