Стало известно, сколько "Карпаты" потратили на содержание стадиона в год
Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".
"На этой неделе началась новая кампания против "Карпат" - от нас требовали калькуляцию расходов на стадион "Украина" и угрожали абсолютно безосновательно забрать у клуба арену, вернув ее в коммунальную собственность. "Карпаты" не обязаны отчитываться перед другими клубами о своих расходах. Тем более когда годами все всех устраивало, сейчас эти претензии выглядят как продолжение политического давления на наш клуб. Впрочем, учитывая интерес и непонимание ситуации болельщиками, мы готовы предоставить все цифры", - говорится в заявлении львовского клуба.
"Карпаты" потратили 2,225 млн грн на электроэнергию (прим. - в том числе обогрев поля), 1,384 млн на зарплату для обслуживающего персонала, 1,207 на уход за газоном арены. 597 тыс. грн ушло на оплату за водоснабжение и еще 66 тыс. на вывоз мусора. Общая сумма расходов составляет 5,5 млн грн.
- Напомним, 9 июля Украинская ассоциация футбола исключила львовские "Карпаты" из премьер-лиги.
- 30 июля стало известно, что новым главным тренером "Карпат" станет Роман Гнатов, который возглавляет юношескую команду клуба U-19.
- 5 августа львовский футбольный клуб "Карпаты" представил новый логотип, а права на старый герб передал фанатам.
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