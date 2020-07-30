"Карпаты" определились с новым главным тренером

30 июля, 2020, 18:48

Новым главным тренером "Карпат" станет Роман Гнатов, который возглавляет юношескую команду клуба U-19

Об этом сообщает meta-ratings.

"Карпаты" и тренерский штаб главной команды во главе с Романом Санжаром уже разорвали сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

9 июля Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело по заявлению УПЛ относительно неявки "Карпат" на матч 24-го тура с "Мариуполем".

По результатам рассмотрения было решено засчитать "Карпатам" техническое поражение 0:3 и за повторную неявку на матч чемпионата Украины исключить львовский клуб из премьер-лиги.