"Карпаты" определились с новым главным тренером
30 июля, 2020, 18:48
Новым главным тренером "Карпат" станет Роман Гнатов, который возглавляет юношескую команду клуба U-19
Об этом сообщает meta-ratings.
"Карпаты" и тренерский штаб главной команды во главе с Романом Санжаром уже разорвали сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
9 июля Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело по заявлению УПЛ относительно неявки "Карпат" на матч 24-го тура с "Мариуполем".
По результатам рассмотрения было решено засчитать "Карпатам" техническое поражение 0:3 и за повторную неявку на матч чемпионата Украины исключить львовский клуб из премьер-лиги.
- 30 июня сообщалось, что львовские "Карпаты" находятся на грани исчезновения.
- Напомним, 9 июля Украинская ассоциация футбола исключила львовские "Карпаты" из премьер-лиги.
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