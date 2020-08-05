"Карпаты" представили новый логотип футбольного клуба

5 августа, 2020, 11:55

Львовский футбольный клуб "Карпаты" представил новый логотип, а права на старый герб передал фанатам

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат" .

По словам совладельца "Карпат" Олега Смалийчука, старый логотип львовского клуба был передан общественной организации "Ультрас" Карпаты ", которая теперь является владельцем прав на клубный герб.

"Карпаты" были отстранены от чемпионата Украины по футболу в конце сезона из-за неявки на матчи. Следующий сезон львовский клуб начнет во второй лиге.

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