 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Карпаты" представили новый логотип футбольного клуба

"Карпаты" представили новый логотип футбольного клуба


фото: fckarpaty.com
Львовский футбольный клуб "Карпаты" представил новый логотип, а права на старый герб передал фанатам

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат" .

По словам совладельца "Карпат" Олега Смалийчука, старый логотип львовского клуба был передан общественной организации "Ультрас" Карпаты ", которая теперь является владельцем прав на клубный герб.

"Карпаты" были отстранены от чемпионата Украины по футболу в конце сезона из-за неявки на матчи. Следующий сезон львовский клуб начнет во второй лиге.

null

null

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 августа, 2020 среда

больше новостей

5 августа, 2020 среда

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать