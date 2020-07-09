Футбольный клуб "Карпаты" исключили из Премьер-лиги

9 июля, 2020, 11:53

Украинская ассоциация футбола исключила львовские "Карпаты" из премьер-лиги

Об этом сообщает официальный сайт УАФ .

9 июля Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело по заявлению УПЛ относительно неявки "Карпат" на матч 24-го тура с "Мариуполем".

По результатам рассмотрения было решено зачислить "Карпатам" техническое поражение 0: 3 и за повторную неявку на матч чемпионата Украины исключить львовский клуб из премьер-лиги.

В остальных матчах "Карпатам" будет засчитано техническое поражение, а соперникам львовян - технические победы.

"Карпаты" имели 15 очков и занимали последнее место в чемпионате Украины.

3 июля стало известно, что "Карпаты" исключат из УПЛ из-за неявки на матч.

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