Футбольный клуб "Карпаты" исключили из Премьер-лиги
9 июля, 2020, 11:53
Украинская ассоциация футбола исключила львовские "Карпаты" из премьер-лиги
Об этом сообщает официальный сайт УАФ .
9 июля Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело по заявлению УПЛ относительно неявки "Карпат" на матч 24-го тура с "Мариуполем".
По результатам рассмотрения было решено зачислить "Карпатам" техническое поражение 0: 3 и за повторную неявку на матч чемпионата Украины исключить львовский клуб из премьер-лиги.
В остальных матчах "Карпатам" будет засчитано техническое поражение, а соперникам львовян - технические победы.
"Карпаты" имели 15 очков и занимали последнее место в чемпионате Украины.
- 3 июля стало известно, что "Карпаты" исключат из УПЛ из-за неявки на матч.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя