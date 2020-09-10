Нардеп Железняк: Шмыгаль передал в ОП представление на назначение Тихонова главой Укроборонпрома, несмотря на заявления экспертов и послов G7

10 сентября, 2020, 11:30

По информации народного депутата Ярослава Железняка, вчера утром премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал представление на назначение новым главой Укроборонпрома Сергея Тихонова

Об этом народный депутат партии "Голос" написал на странице в Facebook.

"По моей информации, вчера утром премьер-министр (сделал вид, что) провел собеседование с Тихоновым и передал представление на его назначение в Офис президента", - написал Железняк.

По словам народного депутата, "страна рискует именно сегодня потерять еще одну реформу".

"Несмотря на 100500 заявлений экспертов и даже послов G7, г. Тихонова упорно проталкивают на должность главы Укроборонпрома", - подчеркнул народный депутат.

Напомним, ранее народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщал, что в ближайшие дни глава Укроборонпрома Абромавичюс может уйти в отставку. Преемником Абромавичуса, по информации нардепа, может стать Сергей Тихонов - заведующий отделом безопасности и ОПК Офиса президента и депутат третьего созыва от партии Витренко.

10 сентября послы стран G7 в Twitter обнародовали заявление , в котором отметили, что только руководство, благосклонное к прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех Укроборонпрома.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb