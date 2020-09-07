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Espreso.tvЭкономикаГлава Укроборонпрома Абромавичус может уйти в отставку: Железняк назвал возможного преемника

Глава Укроборонпрома Абромавичус может уйти в отставку: Железняк назвал возможного преемника


фото: epravda
По информации народного депутата партии "Голос" Ярослава Железняка глава Укроборонпрома Абромавичюс в ближайшие дни может покинуть пост

Об этом народный депутат партии "Голос" Ярослав Железняк написал в Facebook.

Так, по его информации, в ближайшие дни пост главы Укроборонпрома покинет Абромавичюс.

"Но измена даже не в этом. Вместо него назначат очередного "реформатора" - заведующего отделом безопасности и ОПК (оборонно-промышленного комплекса, - ред.) Офиса Президента Тихонова Сергея", - написал Железняк.

По его данным, Сергей Тихонов в третьем созыве также был народным депутатом от партии Натальи Витренко.

Возможно, назначение Тихонова Железняк охарактеризовал как "минус прозрачные назначения и минус еще одна реформа".

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