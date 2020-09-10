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Espreso.tvЭкономикаСмена главы Укроборонпрома: Послы G7 напомнили Украине свои требования

Смена главы Укроборонпрома: Послы G7 напомнили Украине свои требования


фото: reuters
Послы G7 отметили, что только руководство, благосклонное к прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех Укроборонпрома

Заявление послы G7 обнародовали в Twitter.

"Только руководство, благосклонное к прозрачности и надлежащему управлению, может обеспечить успех УОП", - говорится в заявлении.

В заявлении послы также отметили, что реформа Укроборонпрома, которую поддерживают страны G7, является фундаментальной для экономического будущего Украины.

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