Акция перед домом Зеленского в Конча-Заспе все равно состоится, - Движение сопротивления капитуляции

10 сентября, 2020, 14:59

В "Движении сопротивления капитуляции" и "Демсокире" заявили, что, несмотря на отмену Офисом президента общего с россиянами патрулирования украинских позиций в н.п. Шумы, они проведут акцию

Об этом заявил член координационного совета "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Левус в Facebook и партийная страница "Демсокиры".

"Во-первых, нет официального уведомления от властей или ОБСЕ", - отметили в РОК.

Там отметили, что сам факт подготовки "инспекции" уже является государственной изменой

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Координатор РОК Андрей Левус отметил, что в организации "и без этого есть много вопросов к реЗЕденту".

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В частности, он упомянул блокировки ВСК по делу о госизмене главы ОП Андрея Ермака по спецоперации украинских спецслужб по захвату "вагнеровцев" и делу Шеремета.

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Также он заявил, что ДСК требует отчета перед ВРУ от Минобороны и МИД относительно "перемирия" и "инспектирования", ликвидации ОАСК, назначение агентуры Кремля на высокие должности.

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"Они заявили, что совершат преступление. Они заявили, что совершат преступление, но не сегодня", - прокомментировал новость в СМИ о переносе совместного инспектирования лидер партии "Демсокира" Антон Швец.

На странице "Демсокиры" указали, что сбор на акцию под дом Владимира Зеленского назначен на 19:00 рядом с ТЦ "Магеллан" на Теремках в Киеве.

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