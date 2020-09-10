Акция перед домом Зеленского в Конча-Заспе все равно состоится, - Движение сопротивления капитуляции
Об этом заявил член координационного совета "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Левус в Facebook и партийная страница "Демсокиры".
"Во-первых, нет официального уведомления от властей или ОБСЕ", - отметили в РОК.
Там отметили, что сам факт подготовки "инспекции" уже является государственной изменой
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Координатор РОК Андрей Левус отметил, что в организации "и без этого есть много вопросов к реЗЕденту".
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В частности, он упомянул блокировки ВСК по делу о госизмене главы ОП Андрея Ермака по спецоперации украинских спецслужб по захвату "вагнеровцев" и делу Шеремета.
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Также он заявил, что ДСК требует отчета перед ВРУ от Минобороны и МИД относительно "перемирия" и "инспектирования", ликвидации ОАСК, назначение агентуры Кремля на высокие должности.
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"Они заявили, что совершат преступление. Они заявили, что совершат преступление, но не сегодня", - прокомментировал новость в СМИ о переносе совместного инспектирования лидер партии "Демсокира" Антон Швец.
На странице "Демсокиры" указали, что сбор на акцию под дом Владимира Зеленского назначен на 19:00 рядом с ТЦ "Магеллан" на Теремках в Киеве.
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