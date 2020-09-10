"Нам говорят, что все ради сохранения жизни": Гармаш заявил, что в плане безопасности инспекция позиций ВСУ оккупантами ничего не дает

10 сентября, 2020, 14:03

Член трехсторонней контактной группы в Минске, журналист Сергей Гармаш отметил, что с точки зрения безопасности инспекция украинских позиций в н.п. Шумы, совместно с представителями врага, нам ничего не дает

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Из того, что я прочитал на сайте Офиса президента, мне показалось, что мотивация не очень убедительна. Потому что с точки зрения поддержания безопасности, нам всегда рассказывается, что все делается ради сохранения жизни. Но с точки зрения безопасности эта инспекция нам ничего не давала бы ", - Гармаш.

По его словам, ОБСЕ еще с ранее подтвердила, что на украинских позициях в н.п. Шумы нет новых сооружений.

"Плюс, это находится на линии разграничения. Это поднять беспилотник на своей территории на определенную высоту и будет видно, есть ли там новые сооружения. Поэтому я думаю, что Россия и контролируемые ею боевики поднимали этот вопрос чисто из политических соображений. А не с точки зрения безопасности ", - подчеркнул Гармаш.

Ранее в ОПУ заявили, участники консультаций в ТКГ договорились об инспекции позиций ВСУ в районе Шумов с участием ОБСЕ.

Офис президента сообщил, что позиции Вооруженных сил у Шумов будет инспектировать ОБСЕ .

"Движение сопротивления капитуляции" и "Демократическая сокира" после новостей о совместном с боевиками инспектировании украинских позиций объявили о проведении акции-"инспекции" под резиденцией президента Владимира Зеленского в Конча-Заспе под Киевом.

Руководитель штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов отреагировал на решение о совместном с боевиками инспектировании украинских территорий, назвав произошедшее "преступление и национальное унижение" .

Впоследствии, назначенную на 14:00 10 сентября по результатам экстренного собрания ТКГ инспекцию украинских позиций в н.п. Шумы, совместно с представителями врага, отменили .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb