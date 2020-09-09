Террористы "ДНР" заявили об отмене наступления на позиции ООС

9 сентября, 2020, 12:02

Российские марионетки с "ДНР" заявили, что не будут проводить ранее объявленный своим вожаком Денисом Пушилиним наступление на ВСУ, зато хотят созвать внеочередное заседание ТКГ

Об этом заявила представитель террористов, "министр иностранных дел" ДНР ", Наталья Никонорова в Telegram.

"В надежде на урегулирование ситуации мы делаем последнюю попытку избежать радикальных действий", - говорится в сообщении.

Террористы заявили, что предлагают созвать внеочередную встречу ТКГ 9 сентября в 12:00.

По их словам, целью созыва встречи Контактной группы является принятие решения по вопросу проведения совместной инспекции представителей террористов "ДНР", а также представителей Украины в СЦКК при содействии представителей ОБСЕ по цитатата - "фиксации устранения допущенных нарушений по продвижению позиций ВСУ вблизи населенного пункта Шумы ".

Никонорова обвинила Украину в нарушении условий перемирия в части инженерного оборудования позиций и попыток изменить исходное позиционное размещение войск.

Она заявила, что соответствующие жалобы боевиков были озвучены СММ ОБСЕ, однако там проигнорировали фейковые доводы, сославшись на объективные факты из реальных отчетов наблюдателей.

"Мы надеемся, что и украинская сторона, и посредники переговоров осознают важность сохранения того хрупкого перемирия, которое было достигнуто в том числе и с их помощью, и сделают все от них зависящее для того, чтобы не допустить нового витка эскалации конфликта", - заявили марионетки российских оккупантов.

Напомним главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин утром в субботу, 5 сентября 2020 года, заявил, что принял решение "выдать приказ" об уничтожении позиций Вооруженных сил Украины , которые якобы были созданы в районе поселка Шумы Торецкого района Донецкой области в нарушение договоренностей о полное прекращение огня.

5 сентября Украина инициировала созыв внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы через приказ главаря "ДНР" Дениса Пушилина об уничтожении позиций ВСУ вблизи оккупированной Горловки.

В тот же день командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что Украина готова дать адекватный отпор на угрозы главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина уничтожить позиции ВСУ во оккупированной Горловкой

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