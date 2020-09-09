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Espreso.tvСпортСуркис установил "ценники" на лидеров "Динамо"

Суркис установил "ценники" на лидеров "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" готово проститься с тремя лидерами в это трансферное окно

Об этом сообщает telegram канал "Динамо Киев Inside".

Киевляне готовы продать Виктора Цыганкова, Виталия Миколенко и Владислава Супрягу.

"Перед началом переговоров с "Динамо" имейте в виду начальные цифры, установленные Игорем Суркисом и после которых президент клуба может показаться. Цыганков - $25 млн, Супряга - $15 млн, Миколенко - $30 млн. Меньше предлагать не стоит. Хотя по Виктору Витальевичу (прим. - Виктор Цыганков) предложение наконец получено. Меньше. Но допустим. Переговоры договорились вести тихо", - говорится в сообщении источника.

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