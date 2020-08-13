Футболист "Динамо" Миколенко может продолжить карьеру в "Интере"

13 августа, 2020, 20:15

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко попал в сферу интересов миланского "Интера"

Об этом сообщает gianlucadimarzio.com.

Пока не сообщается на какой стадии переговоры, но известно, что итальянский топ-клуб выбирает между украинцем и защитником лондонского "Челси" Эмерсоном.

Контракт 21-летнего защитника с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 9 млн евро.

13 августа стало известно, что "Динамо" попросило у итальянского "Наполи" за защитника Виталия Миколенко 35 млн евро.

4 августа сообщалось, что "Динамо" требует от итальянского "Наполи" за защитника Виталия Миколенко 12-15 млн евро.