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Espreso.tvСпортСуркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста

Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста


фото: fcdynamo.kiev.ua
"Динамо" попросило у итальянского "Наполи" за защитника Виталия Миколенко 35 млн евро

Об этом сообщает Ilnapolionline .

По информации издания, "Наполи" приостановил переговоры по трансферу левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко. Причиной стала цена на футболиста, которую президент киевского клуба Игорь Суркис назвал итальянцам - 35 млн евро. Отмечается, что в Неаполе рассчитывали купить защитника за 10 млн евро.

Контракт 21-летнего защитника с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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