Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста

13 августа, 2020, 14:14

"Динамо" попросило у итальянского "Наполи" за защитника Виталия Миколенко 35 млн евро

Об этом сообщает Ilnapolionline .

По информации издания, "Наполи" приостановил переговоры по трансферу левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко. Причиной стала цена на футболиста, которую президент киевского клуба Игорь Суркис назвал итальянцам - 35 млн евро. Отмечается, что в Неаполе рассчитывали купить защитника за 10 млн евро.

Контракт 21-летнего защитника с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

4 августа сообщалось, что "Динамо" требует от итальянского "Наполи" за защитника Виталия Миколенко 12-15 млн евро.

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