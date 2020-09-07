Защитник "Динамо" может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Manchester Evening News.
21-летний защитник попал в сферу интересов МЮ. Тренерский штаб английского топ-клуба игрой игрока "Динамо" и сборной Украины. Главный тренер "дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер лично заинтересован в трансфере Виталия Миколенко.
"Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией вокруг 23-летнего левого защитника мадридского "Реала" Серхио Регилона. Клуб также хочет усилить позиции нападающего и центрального защитника.
В прошлом сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 9 млн евро.
- 13 августа сообщалось, что защитник "Динамо" Виталий Миколенко попал в сферу интересов миланского "Интера" .
- 13 августа стало известно, что "Динамо" попросило у итальянского "Наполи" Виталия Миколенко 35 млн евро.
- 7 сентября защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон повредил лодыжку в матче второго тура Лиги наций Испания - Украина.
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