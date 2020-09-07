 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЗащитник "Динамо" может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Динамо" может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"


фото: Getty Images
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко может перейти в английский "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Manchester Evening News.

21-летний защитник попал в сферу интересов МЮ. Тренерский штаб английского топ-клуба игрой игрока "Динамо" и сборной Украины. Главный тренер "дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер лично заинтересован в трансфере Виталия Миколенко.

"Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией вокруг 23-летнего левого защитника мадридского "Реала" Серхио Регилона. Клуб также хочет усилить позиции нападающего и центрального защитника.

В прошлом сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 9 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

7 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать