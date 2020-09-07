Защитник "Динамо" может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"

7 сентября, 2020, 17:42

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко может перейти в английский "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Manchester Evening News.

21-летний защитник попал в сферу интересов МЮ. Тренерский штаб английского топ-клуба игрой игрока "Динамо" и сборной Украины. Главный тренер "дьяволов" Оле-Гуннар Сульшер лично заинтересован в трансфере Виталия Миколенко.

"Манчестер Юнайтед" следит за ситуацией вокруг 23-летнего левого защитника мадридского "Реала" Серхио Регилона. Клуб также хочет усилить позиции нападающего и центрального защитника.

В прошлом сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 9 млн евро.