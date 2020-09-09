Состояние Балуха стабильно тяжелое, он без сознания и на аппарате ИВЛ, - Геращенко
9 сентября, 2020, 10:06
Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух находится в тяжелом состоянии
Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Facebook.
"От врачей БСП, где находится В. Балух:" Пациент стабильно тяжелое. На аппарате ИВЛ ", - написала Геращенко.
Она добавила, что Балух до сих пор находится без сознания.
- Напомним, бывшему политзаключенному Владимиру гляделки сломали ключицу и руку .
- По словам свидетелей, експолитвьязня Кремля Владимира Балуха могли побить за то, что он сделал замечание украинским русскоязычной компании.
- Свидетельство по факту нападения на ексбранця Кремля Владимира Балуха внесены в ЕРДР.
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