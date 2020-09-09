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Espreso.tvОбществоСостояние Балуха стабильно тяжелое, он без сознания и на аппарате ИВЛ, - Геращенко

Состояние Балуха стабильно тяжелое, он без сознания и на аппарате ИВЛ, - Геращенко

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух находится в тяжелом состоянии

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Facebook.

"От врачей БСП, где находится В. Балух:" Пациент стабильно тяжелое. На аппарате ИВЛ ", - написала Геращенко.

Она добавила, что Балух до сих пор находится без сознания.

  • Напомним, бывшему политзаключенному Владимиру гляделки сломали ключицу и руку .
  • По словам свидетелей, експолитвьязня Кремля Владимира Балуха могли побить за то, что он сделал замечание украинским русскоязычной компании.
  • Свидетельство по факту нападения на ексбранця Кремля Владимира Балуха внесены в ЕРДР.

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