9 сентября, 2020, 10:06

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух находится в тяжелом состоянии

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Facebook.

"От врачей БСП, где находится В. Балух:" Пациент стабильно тяжелое. На аппарате ИВЛ ", - написала Геращенко.

Она добавила, что Балух до сих пор находится без сознания.

Напомним, бывшему политзаключенному Владимиру гляделки сломали ключицу и руку .

По словам свидетелей, експолитвьязня Кремля Владимира Балуха могли побить за то, что он сделал замечание украинским русскоязычной компании.

Свидетельство по факту нападения на ексбранця Кремля Владимира Балуха внесены в ЕРДР.

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