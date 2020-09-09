Луцкий террорист снова объявил голодовку

9 сентября, 2020, 21:27

Максим Кривошей, который 21 июля захватил автобус "Красниловка - Берестечко" в центре Луцка и сейчас находится в следственном изоляторе, вдруг объявил голодовку

Об этом информирует инфомационное агентство ВолыньPost, - сообщает "Еспресо.Захид".

По словам адвоката Кривоша Сергея Тиможинского, голоданием, которое он объявил сегодня, 9 сентября, заключенный протестует против условий содержания его в СИЗО, которые считает неподобающими, и нарушения его прав. В частности, по словам адвоката, администрация СИЗО "переполовинили" передачу от родственников Максима Кривоша.

Сергей Тиможинский утверждает, что Кривош в СИЗО потерял 7 килограммов веса.

30 июля Кривош уже объявлял голодовку из-за немотивированного, по его убеждению, применения наручников. Также защитник Кривоша говорит, что его подзащитному не давали сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей. Поэтому Кривош, по словам адвоката, стирал свои вещи в умывальнике.

Зато в пресс-службе прокуратуры области тогда сообщали, что прокуроры систематически посещают СИЗО - никакие жалобы от заключенного на режим или условия содержания не поступали.



Напомним, во вторник утром, 21 июля, поступило сообщение о том, что в центре Луцка неизвестный захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. Позже стало известно, что террорист захватил автобус "Берестечко - Красниловка", связь с водителем автобуса исчезла после 9:00 утра.

Максим Кривош держал заложников весь день. Сначала после переговоров с правоохранителями от отпустил трех человек - беременную женщину, женщину постарше и мальчика-подростка.

В конце концов, почти в десять часов вечера удалось освободить всех 13 пассажиров автобуса.

Кривоша подозревают в захвате заложников, совершении террористического акта, покушении на убийство работника правоохранительного органа, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 и ч. Ч. 1, 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.



23 июля ему избрана мера пресечения - 60 дней содержания под стражей без права внесения залога.