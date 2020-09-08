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Espreso.tvОбществоПразднование Рош ха-Шана: Израиль направит шесть полицейских в Умань

Празднование Рош ха-Шана: Израиль направит шесть полицейских в Умань

Правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 израильских полицейских в помощь украинским коллегам во время празднования Рош ха-Шана

Об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин в Facebook.

"8 сентября правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани в ответ на запрос Национальной полиции", - написал Енин.

 

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