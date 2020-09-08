Празднование Рош ха-Шана: Израиль направит шесть полицейских в Умань
8 сентября, 2020, 21:46
Правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 израильских полицейских в помощь украинским коллегам во время празднования Рош ха-Шана
Об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин в Facebook.
"8 сентября правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани в ответ на запрос Национальной полиции", - написал Енин.
- Напомним, мэр Умани Алексей Цебрий заявил, что у шести больных коронавирусом паломников-хасидов зафиксирован большой круг контактных лиц .
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в этом году для празднования Рош Ха-Шана Умань посетят 3 тыс. паломников .
- В Умани развернут инфекционный госпиталь для паломников, больных коронавирусом в легкой форме.
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