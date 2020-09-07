Украинец травмировал футболиста "Реала" в матче Испания - Украина
Об этом сообщает официальный twitter Испанской ассоциации футбола.
В конце встречи Регилон столкнулся с игроком сборной Украины и донецкого "Шахтера" Виктором Коваленко. После оказания медицинской помощи испанец покинул поле с помощью врачей. У футболиста диагностировали растяжение левой лодыжки. О сроках восстановления пока не сообщается.
Прошлый сезон Серхио Регилон провел в составе испанской "Севильи" на правах аренды, вместе с командой выиграл Лигу Европы. В целом провел за андалусийский клуб 38 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.
Левый защитник является воспитанником мадридского "Реала" и следующий сезон проведет в "королевском" клубе.
Сборная Украины проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в группе A4. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, набравшие 4 пункта.
Следующий матч Украина сыграет 10 октября в Киеве против Германии.
Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 6, 2020
- 6 сентября сборная Украины уступила в гостях Испании во 2-м туре Лиги наций.
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-