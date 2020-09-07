Украинец травмировал футболиста "Реала" в матче Испания - Украина

7 сентября, 2020, 17:30

Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон повредил лодыжку в матче второго тура Лиги наций Испания - Украина

Об этом сообщает официальный twitter Испанской ассоциации футбола.

В конце встречи Регилон столкнулся с игроком сборной Украины и донецкого "Шахтера" Виктором Коваленко. После оказания медицинской помощи испанец покинул поле с помощью врачей. У футболиста диагностировали растяжение левой лодыжки. О сроках восстановления пока не сообщается.

Прошлый сезон Серхио Регилон провел в составе испанской "Севильи" на правах аренды, вместе с командой выиграл Лигу Европы. В целом провел за андалусийский клуб 38 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

Левый защитник является воспитанником мадридского "Реала" и следующий сезон проведет в "королевском" клубе.

Сборная Украины проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в группе A4. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, набравшие 4 пункта.

Следующий матч Украина сыграет 10 октября в Киеве против Германии.

Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 6, 2020