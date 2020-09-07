Самый дорогой футболист мира заразился коронавирусом
7 сентября, 2020, 22:41
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе получил положительный тест на COVID-19
Об этом сообщает журналист Николо Скира в twitter.
21-летний форвард находится в расположении сборной Франции. О его состоянии пока ничего неизвестно.
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком планеты. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 180 млн евро.
Ранее COVID-19 был обнаружен у других игроков французского топ-клуба . Речь идет о Неймаре, Мауро Икарде, Анхеле Ди Марии и Леандро Паредесе, Маркиньосе, Кейлоре Навасе.
#PSG striker Kylian # Mbappè has tested positive for # COVID19- Nicolò Schira (@NicoSchira) September 7, 2020
- 23 августа "Бавария" победила французский ПСЖ со счетом 1: 0 в финале Лиги чемпионов.
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