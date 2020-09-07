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Espreso.tvСпортСамый дорогой футболист мира заразился коронавирусом

Самый дорогой футболист мира заразился коронавирусом


фото: Getty Images
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе получил положительный тест на COVID-19

Об этом сообщает журналист Николо Скира в twitter.

21-летний форвард находится в расположении сборной Франции. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком планеты. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 180 млн евро.

Ранее COVID-19 был обнаружен у других игроков французского топ-клуба . Речь идет о Неймаре, Мауро Икарде, Анхеле Ди Марии и Леандро Паредесе, Маркиньосе, Кейлоре Навасе.

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