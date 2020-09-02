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Espreso.tvСпортЗвезда ПСЖ Неймар получил положительный тест на коронавирус

Звезда ПСЖ Неймар получил положительный тест на коронавирус


фото: Getty Images
Бразильский вингер ПСЖ Неймар получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает L'Equipe .

Во французской команде было обнаружено три зараженных. Все они будут находиться под присмотром врачей в ближайшие несколько дней.

Кроме Неймара COVID-19 был подтвержден у полузащитников Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса. Все трое игроков недавно вернулись с отдыха на Ибице.

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