Звезда ПСЖ Неймар получил положительный тест на коронавирус

2 сентября, 2020, 17:58

Бразильский вингер ПСЖ Неймар получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает L'Equipe .

Во французской команде было обнаружено три зараженных. Все они будут находиться под присмотром врачей в ближайшие несколько дней.

Кроме Неймара COVID-19 был подтвержден у полузащитников Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса. Все трое игроков недавно вернулись с отдыха на Ибице.

1 сентября владелец львовских "Карпат" Олег Смалийчук попал в больницу с подозрением на коронавирус.