Звезда ПСЖ Неймар получил положительный тест на коронавирус
2 сентября, 2020, 17:58
Бразильский вингер ПСЖ Неймар получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает L'Equipe .
Во французской команде было обнаружено три зараженных. Все они будут находиться под присмотром врачей в ближайшие несколько дней.
Кроме Неймара COVID-19 был подтвержден у полузащитников Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса. Все трое игроков недавно вернулись с отдыха на Ибице.
- 1 сентября владелец львовских "Карпат" Олег Смалийчук попал в больницу с подозрением на коронавирус.
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