"Бавария" победила ПСЖ в финале Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Единственный гол во встрече забил француз Кингсли Коман. Вингер отметился на 59-й минуте после передачи немца Джошуа Киммиха.
На пути к финалу "Бавария" одолела лондонский "Челси" в 1/8 финала (7:1 по сумме двух матчей), в четвертьфинале разгромила "Барселону" со счетом 8:2, а в полуфинале уверенно победила французский "Лион" 3:0.
ПСЖ прошел дортмундскую "Боруссию" в 1/8 финала (3:2), в четвертьфинале победил итальянскую "Аталанту" - 2:1, а в полуфинале разгромил "Лейпциг" со счетом 3:0.
Лига чемпионов
23 августа
финал
ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия) 0:1
Гол: Коман, 59
- 21 августа в финале Лиги Европы испанский "Севилья" победила итальянский "Интер" со счетом 3:2.
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