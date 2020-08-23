"Бавария" победила ПСЖ в финале Лиги чемпионов

23 августа, 2020, 23:53

Мюнхенская "Бавария" победила французский ПСЖ со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Единственный гол во встрече забил француз Кингсли Коман. Вингер отметился на 59-й минуте после передачи немца Джошуа Киммиха.

На пути к финалу "Бавария" одолела лондонский "Челси" в 1/8 финала (7:1 по сумме двух матчей), в четвертьфинале разгромила "Барселону" со счетом 8:2, а в полуфинале уверенно победила французский "Лион" 3:0.

ПСЖ прошел дортмундскую "Боруссию" в 1/8 финала (3:2), в четвертьфинале победил итальянскую "Аталанту" - 2:1, а в полуфинале разгромил "Лейпциг" со счетом 3:0.

Лига чемпионов

23 августа

финал

ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия) 0:1

Гол: Коман, 59

21 августа в финале Лиги Европы испанский "Севилья" победила итальянский "Интер" со счетом 3:2.