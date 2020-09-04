Трое финалистов Лиги чемпионов получили положительные тесты на коронавирус

4 сентября, 2020, 15:36

Трое футболистов французского ПСЖ получили положительные тесты на коронавирус

Об этом сообщает L'Equipe.

Положительные тесты получили костариканский голкипер Навас, бразильский защитник Маркиньос и аргентинский нападающий Икарди.

Ранее COVID-19 был обнаружен в Неймара , Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса. Все трое игроков недавно вернулись с отдыха на Ибице.

23 августа "Бавария" победила французский ПСЖ со счетом 1: 0 в финале Лиги чемпионов.