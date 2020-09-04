 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортТрое финалистов Лиги чемпионов получили положительные тесты на коронавирус

Трое финалистов Лиги чемпионов получили положительные тесты на коронавирус


фото: Getty Images
Трое футболистов французского ПСЖ получили положительные тесты на коронавирус

Об этом сообщает L'Equipe.

Положительные тесты получили костариканский голкипер Навас, бразильский защитник Маркиньос и аргентинский нападающий Икарди.

Ранее COVID-19 был обнаружен в Неймара , Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса. Все трое игроков недавно вернулись с отдыха на Ибице.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 сентября, 2020 пятница

больше новостей

4 сентября, 2020 пятница

3 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать