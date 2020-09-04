Трое финалистов Лиги чемпионов получили положительные тесты на коронавирус
4 сентября, 2020, 15:36
Трое футболистов французского ПСЖ получили положительные тесты на коронавирус
Об этом сообщает L'Equipe.
Положительные тесты получили костариканский голкипер Навас, бразильский защитник Маркиньос и аргентинский нападающий Икарди.
Ранее COVID-19 был обнаружен в Неймара , Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса. Все трое игроков недавно вернулись с отдыха на Ибице.
- 23 августа "Бавария" победила французский ПСЖ со счетом 1: 0 в финале Лиги чемпионов.
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