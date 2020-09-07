"Пещерная дикость": Зеленский отреагировал на осквернение памятника о Голодоморе, которое произошло 22 августа

7 сентября, 2020, 16:41

Об этом президент Владимир Зеленский заявил, реагируя на письмо президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода по поводу осквернения памятника, передает Офис президента .

"Досадно поражен инцидентом, который резко контрастирует с моими впечатлениями от общения с креативными и талантливыми людьми во время поездок по регионам Украины. Вандалы пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма является пещерным дикостью и никоим образом не могут быть оправданы", - прокомментировал Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушение и в течение месяца доложить о ходе расследования. Виновные должны понести наказание, предусмотренное украинским законодательством.

"Дело контролирует заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко", - заявил Зеленский.

"Конечно, мемориал будет отреставрирован, скульптуру восстановят. Но каждый такой случай искажает представление об украинцах как о дружелюбном и цивилизованном народе. Давайте оставаться людьми", - добавил президент.

Напомним, в ночь с 21 на 22 августа 2020 был совершен акт вандализма в отношении скульптуры "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида, в Киеве.

Начато следствие.

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