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Espreso.tvОбщество"Пещерная дикость": Зеленский отреагировал на осквернение памятника о Голодоморе, которое произошло 22 августа

"Пещерная дикость": Зеленский отреагировал на осквернение памятника о Голодоморе, которое произошло 22 августа


фото: fb
Президент Украины Владимир Зеленский назвал акт вандализма в отношении памятника "Горькая память детства" на территории мемориального комплекса Голодомора "пещерной дикостью"

Об этом президент Владимир Зеленский заявил, реагируя на письмо президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода по поводу осквернения памятника, передает Офис президента .

"Досадно поражен инцидентом, который резко контрастирует с моими впечатлениями от общения с креативными и талантливыми людьми во время поездок по регионам Украины. Вандалы пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма является пещерным дикостью и никоим образом не могут быть оправданы", - прокомментировал Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушение и в течение месяца доложить о ходе расследования. Виновные должны понести наказание, предусмотренное украинским законодательством.

"Дело контролирует заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко", - заявил Зеленский.

"Конечно, мемориал будет отреставрирован, скульптуру восстановят. Но каждый такой случай искажает представление об украинцах как о дружелюбном и цивилизованном народе. Давайте оставаться людьми", - добавил президент.

  • Напомним, в ночь с 21 на 22 августа 2020 был совершен акт вандализма в отношении скульптуры "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида, в Киеве.
  • Начато следствие.

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