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Espreso.tvОбществоПоявились подробности надругательства на памятником детям - жертвам Голодомора

Появились подробности надругательства на памятником детям - жертвам Голодомора

Злоумышленников, пытавшихся то ли похитить то ли по повредить памятник детям - жертвам Голодомора, было трое

Об этом генеральный директор музея Олеся Стасюк сообщила в комментарии BBC News Украина, передает Еспресо.TV.

"Ночью трое неизвестных сорвали постамент (скульптуру с постамента, - ред.). Слава Богу, сам памятник не поврежден, потому что они не могли его поднять, он очень тяжелый", - рассказала она.

По ее словам, все указывает на то, что это была хорошо спланированная акция.

"Они отвлекали охрану под видом пьяных, - рассказывает Стасюк. - Ее (скульптуру, - ред.) очень трудно было сорвать, там надо было автомобиль, поэтому это точно не пьяные сделали", - убеждена директор музея.

"Это было сознательно сделано. Тем более перед Днем Независимости, чтобы показать надругательство над памятью украинского народа", - добавляет она.

По ее словам, скульптуру забрали на реставрацию, "девочка" вернется на постамент не позднее, чем за месяц.

  • Напомним, в ночь с 21 на 22 августа 2020 был совершен акт вандализма по скульптуре "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида, в Киеве.
  • Начато следствие.

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