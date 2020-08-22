Появились подробности надругательства на памятником детям - жертвам Голодомора
Об этом генеральный директор музея Олеся Стасюк сообщила в комментарии BBC News Украина, передает Еспресо.TV.
"Ночью трое неизвестных сорвали постамент (скульптуру с постамента, - ред.). Слава Богу, сам памятник не поврежден, потому что они не могли его поднять, он очень тяжелый", - рассказала она.
По ее словам, все указывает на то, что это была хорошо спланированная акция.
"Они отвлекали охрану под видом пьяных, - рассказывает Стасюк. - Ее (скульптуру, - ред.) очень трудно было сорвать, там надо было автомобиль, поэтому это точно не пьяные сделали", - убеждена директор музея.
"Это было сознательно сделано. Тем более перед Днем Независимости, чтобы показать надругательство над памятью украинского народа", - добавляет она.
По ее словам, скульптуру забрали на реставрацию, "девочка" вернется на постамент не позднее, чем за месяц.
- Напомним, в ночь с 21 на 22 августа 2020 был совершен акт вандализма по скульптуре "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида, в Киеве.
- Начато следствие.
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