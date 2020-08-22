Неизвестные пытались разрушить скульптуру "Девочка" в Музее Голодомора
Сейчас один из главных символов Музея демонтировали для реставрации, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу музея.
Руководство учреждения предварительно сообщает: на скульптуре нет повреждений. Национальный музей Голодомора-геноцида сделает все возможное, чтобы в ближайшее время скульптура вернулась на свое место.
"Культура нации строится на фундаменте исторической памяти. Память о Голодоморе - это часть истории каждого украинца, которую мы не вправе забывать ради устойчивого будущего. То, что сегодня было совершено со скульптурой "Горькая память детства", - недопустимый акт надругательства над памятью целой нации. Мы сделаем все возможное, чтобы "Девочка" поскорей вернулась в экспозицию музея", - заявила генеральный директор музея Голодомора Олеся Стасюк.
На месте преступления работает полиция.
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