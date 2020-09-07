"Челси" представил новую форму

7 сентября, 2020, 18:27

Лондонский "Челси" представил новую резервную форму

Об этом сообщает официальный Instagram "Челси".

Техническим спонсором лондонского клуба является компания Nike, которая и разработала новый комплект резервной формы. Основной цвет символизирует тлеющие угли, а синий, классический барвинок "Челси", играет вспомогательную роль.

Лондонцы будут играть в третьей форме еврокубковые матчи. Стиль комплекта должен напоминать фанатам культовые кроссовки Air Max 180, выпущенные в 1991 году. Комплект также вдохновлен формами "Челси" тех времен.