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Espreso.tvСпорт"Челси" представил новую форму

"Челси" представил новую форму


фото: twitter.com/ChelseaFC
Лондонский "Челси" представил новую резервную форму

Об этом сообщает официальный Instagram "Челси".

Техническим спонсором лондонского клуба является компания Nike, которая и разработала новый комплект резервной формы. Основной цвет символизирует тлеющие угли, а синий, классический барвинок "Челси", играет вспомогательную роль.

Лондонцы будут играть в третьей форме еврокубковые матчи. Стиль комплекта должен напоминать фанатам культовые кроссовки Air Max 180, выпущенные в 1991 году. Комплект также вдохновлен формами "Челси" тех времен.

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