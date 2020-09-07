"Челси" представил новую форму
7 сентября, 2020, 18:27
Лондонский "Челси" представил новую резервную форму
Об этом сообщает официальный Instagram "Челси".
Техническим спонсором лондонского клуба является компания Nike, которая и разработала новый комплект резервной формы. Основной цвет символизирует тлеющие угли, а синий, классический барвинок "Челси", играет вспомогательную роль.
Лондонцы будут играть в третьей форме еврокубковые матчи. Стиль комплекта должен напоминать фанатам культовые кроссовки Air Max 180, выпущенные в 1991 году. Комплект также вдохновлен формами "Челси" тех времен.
- 21 июля французский ПСЖ представил домашнюю форму на сезон-2020/21 , которая посвящена 50-летию клуба.
- 3 августа "Манчестер Сити" презентовал новую выездную форму на сезон-2020/21.
- 4 августа "Манчестер Юнайтед" показал новую домашнюю форму на сезон 2020/21.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
Читайте также
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица