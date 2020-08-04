"Манчестер Юнайтед" представил новую домашнюю форму
4 августа, 2020, 16:16
Английский "Манчестер Юнайтед" показал новую домашнюю форму на сезон 2020/21
Об этом сообщает официальный twitter МЮ.
Обновленный комплект от Adidas выполнен в традиционном для "Манчестер Юнайтед" красном цвете. Он обработан специальной нитью, которая создает на футболке уникальный узор. По замыслу, новая форма изображает ДНК английского клуба.
Команда сыграет в этой форме в матче 1/8 финала Лиги Европы, против австрийского ЛАСКа, который состоится завтра, 5 августа.
Our new @adidasfootball home shirt in
Available now: https://t.co/k90iAkt4zU #MUFC #ReadyForSport pic.twitter.com/NtDrTx0Kw6 Manchester United (@ManUtd) August 4, 2020
- 16 июля английский "Манчестер Сити" совместно с брендом Puma представили обновленную игровую форму.
- 3 августа "Манчестер Сити" презентовал новую выездную форму на сезон-2020/21.
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