"Манчестер Юнайтед" представил новую домашнюю форму

4 августа, 2020, 16:16

Английский "Манчестер Юнайтед" показал новую домашнюю форму на сезон 2020/21

Об этом сообщает официальный twitter МЮ.

Обновленный комплект от Adidas выполнен в традиционном для "Манчестер Юнайтед" красном цвете. Он обработан специальной нитью, которая создает на футболке уникальный узор. По замыслу, новая форма изображает ДНК английского клуба.

Команда сыграет в этой форме в матче 1/8 финала Лиги Европы, против австрийского ЛАСКа, который состоится завтра, 5 августа.