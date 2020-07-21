ПСЖ показал форму к 50-летию клуба, в которой будет играть в новом сезоне

21 июля, 2020, 16:49

Французский ПСЖ представил домашнюю форму на сезон-2020/21, которая посвящена 50-летию клуба

Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.

Техническим спонсором ПСЖ прежнему выступает бренд Nike. Футболка выполнена в традиционном синем цвете с широкой вертикальной красной полосой по центру с белыми краями.

Новая экипировка посвящена 50-летию клуба и создана в подобном стиле той, которую разработал культовый парижский дизайнер Дэниел Хектер в 1970-х годах.

ПСЖ был основан в августе 1970-го года. Клуб 9 раз выигрывал чемпионат Франции, 12 раз Кубок Франции. В 1996 году команда парижан одержала победу в финале Кубка обладателей кубков УЕФА.

4 июня стало известно, что "Барселона" отказалась от покупки бразильского форварда французского ПСЖ Неймара.

8 июля ПСЖ предложил Килиана Мбаппе новый контракт с зарплатой в 40 млн евро в год.