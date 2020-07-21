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Espreso.tvСпортПСЖ показал форму к 50-летию клуба, в которой будет играть в новом сезоне

ПСЖ показал форму к 50-летию клуба, в которой будет играть в новом сезоне


фото: psg.fr
Французский ПСЖ представил домашнюю форму на сезон-2020/21, которая посвящена 50-летию клуба

Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.

Техническим спонсором ПСЖ прежнему выступает бренд Nike. Футболка выполнена в традиционном синем цвете с широкой вертикальной красной полосой по центру с белыми краями.

Новая экипировка посвящена 50-летию клуба и создана в подобном стиле той, которую разработал культовый парижский дизайнер Дэниел Хектер в 1970-х годах.

ПСЖ был основан в августе 1970-го года. Клуб 9 раз выигрывал чемпионат Франции, 12 раз Кубок Франции. В 1996 году команда парижан одержала победу в финале Кубка обладателей кубков УЕФА.

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