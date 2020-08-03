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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" Зинченко представил новую выездную форму

"Манчестер Сити" Зинченко представил новую выездную форму


фото: mancity.com
Английский "Манчестер Сити" презентовал выездную форму на сезон-2020/21

Об этом сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".

Дизайн формы разработан компанией Puma. Комплект выполнен с использованием темно-синего и черного цветов, а также медной обработки. В новой форме игроки "Сити" будут проводить выездные матчи сезона 2020/21.

В презентации принял участие украинский игрок Александр Зинченко.

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