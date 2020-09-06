Немало школ Тернопольщины возвращаются к дистанционному обучению

6 сентября, 2020, 13:03

Не все школы и садики на Тернопольщине с понедельника, 7 сентября 2020 г., продолжат обучение. Из-за введения "красной" зоны в части области они будут получать образование дистанционно

Ограничение начнет действовать в Бережанах, Черткове, Бережанском, Бучацком, Гусятинском, Монастырском, Теребовлянском, Тернопольском и Чертковском районах. Об этом 6 сентября рассказывает местный информпортал Галас, передает Еспресо.TV.

"Оранжевый" уровень опасности будет действовать в городе Кременец и в Борщевском, Залищицком, Збаражском, Зборовском, Козивском, Кременецком, Лановецком, Подволочиском, Пидгаецком, Шумском районах.

"В учреждениях общего среднего образования, в "оранжевой" зоне, с понедельника дети пойдут в школу, но с соблюдением санитарных условий. Тем, что в "красной", рекомендуется проводить обучение дистанционно. Хочу отметить, что персональную ответственность за функционирование заведения общего среднего, дошкольного или внешкольного образования, когда он является юридическим лицом, несет руководитель", - пояснила начальница Управления образования и науки Тернопольской ОГА Ольга Хома.

Вместе с тем, на Тернопольщине есть села, где совсем не обнаружены инфицированные коронавирусом, но к "красной" зоне отнесен целый район.

При этом родители школьников спрашивают: почему дети не могут ходить на занятия, если в селе нет больных, а классы маленькие - некоторые насчитывают по 7-10 детей.

"На селекторном совещании мы предлагали Министерству образования пересмотреть обучение индивидуально в каждом селе. Ведь даже если район находится в "красной" зоне, не во всех селах есть инфицированные. К сожалению, пока реакции нет. То есть если район попал в такое зонирование, значит, и все его населенные пункты. Если впоследствии будут правки, о которых я говорю, возможно, тогда ситуация изменится. Пока что с понедельника дети будут учиться дистанционно", - добавила Хома.

Напомним, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Тернопольщина была одним из первых самых больших очагов распространения COVID-19 в Украине.

Уровень распространения коронавируса там до сих пор один из самых высоких. По состоянию на утро 6 сентября там обнаружено 158 новых инфицированных за последние сутки.

Несмотря на то, что Тернополь тоже отнесли к "красной" зоне, мэр города отметил, что транспорт, школы и садики будут работать.

3 сентября 2020 г. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) включила в "красную" зону город Тернополь . Первым об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Укрзализныця отменила остановку поездов в Тернополе.

Вместе с тем, городские власти Тернополя не прекратит работу школ и не будет усиливать карантин .

Соответствующие требования Кабмина тернопольской городской голова Сергей Надал считает ложными, политически мотивированными и угрожающими экономике города.

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