Укрзализныця отменила остановку поездов в Тернополе
Об этом говорится в сообщении пресс-сужбы УЗ в Telegram
С понедельника, 7 сентября, "Укрзализныця" временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Тернополе. Такое решение было принято на основе норм постановления Кабинета министров и решений областных региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.
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Со станции не будут продаваться билеты на поезда сообщением:
- №21 / 22 Харьков - Трускавец;
- №12 / 11 Одесса - Львов;
- №81 / 82 Киев - Ужгород;
- №49 / 50 Киев - Трускавец;
- №136 / 135 Снятин - Одесса - Черновцы
- №108 / 107 Одесса - Ужгород;
- №110 / 109 Львов - Херсон;
- №41 / 42 Днепр - Трускавец;
- №715 / 716 Киев - Львов.
"Пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через официальный сайт Укрзализныци и получить 100% возмещение их стоимости", - отметили в Укрзализныце.
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Государственный перевозчик добавил, что с 00:01 7 сентября возобновляется посадка и высадка пассажиров на станции Острог и Радивилов.
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