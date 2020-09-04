Укрзализныця отменила остановку поездов в Тернополе

4 сентября, 2020, 17:36

Соответствующее решение вступит в силу с понедельника 7 сентября

Об этом говорится в сообщении пресс-сужбы УЗ в Telegram

С понедельника, 7 сентября, "Укрзализныця" временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Тернополе. Такое решение было принято на основе норм постановления Кабинета министров и решений областных региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

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Со станции не будут продаваться билеты на поезда сообщением:

№21 / 22 Харьков - Трускавец;

№12 / 11 Одесса - Львов;

№81 / 82 Киев - Ужгород;

№49 / 50 Киев - Трускавец;

№136 / 135 Снятин - Одесса - Черновцы

№108 / 107 Одесса - Ужгород;

№110 / 109 Львов - Херсон;

№41 / 42 Днепр - Трускавец;

№715 / 716 Киев - Львов.

"Пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через официальный сайт Укрзализныци и получить 100% возмещение их стоимости", - отметили в Укрзализныце.

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Государственный перевозчик добавил, что с 00:01 7 сентября возобновляется посадка и высадка пассажиров на станции Острог и Радивилов.

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