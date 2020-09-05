Тернополь не будет усиливать карантин из-за "красной" зоны
С таким заявлением у себя на странице выступил тернопольской городской голова Сергей Надал, передает Еспресо.TV.
"Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемические меры. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города", - отметил чиновник.
"Будем защищать конституционное право детей на обучение и Тернополя на работу", - отметил Надал.
Он напомнил, что соответствующее решение городского совета "не опротестовано ни одним правительственным органом в судебном порядке".
"Более того, министр кабинета министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета", - добавил мэр.
Согласно этому решению:
- общественный транспорт продолжает работать в режиме спецрейсов;
- город полностью обеспечивает возможность детей учиться в школах и ходить в садики;
- предприниматели работают на территории города с соблюдением противоэпидемических требований.
Горсовет также обратилась в полицию с просьбой и рекомендацией не составлять "протоколов" в отношении предпринимателей на основании незаконного постановления Правительства, напомнил Надал.
Он также отметил, что согласно недавним решением Конституционного Суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантин, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина.
Мэр также призвал жителей Тернополя соблюдать противоэпидемические меры.
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