Тернополь не будет усиливать карантин из-за "красной" зоны

5 сентября, 2020, 14:00

Тернополь, попавший в "красную" зону распространения коронавирусной инфекции, не будет увеличивать карантинные мероприятия с 7 сентября 2020 года

С таким заявлением у себя на странице выступил тернопольской городской голова Сергей Надал, передает Еспресо.TV.

"Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемические меры. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города", - отметил чиновник.

"Будем защищать конституционное право детей на обучение и Тернополя на работу", - отметил Надал.

Он напомнил, что соответствующее решение городского совета "не опротестовано ни одним правительственным органом в судебном порядке".

"Более того, министр кабинета министров во время одного из телеэфиров признал правомерность решения сессии городского совета", - добавил мэр.

Согласно этому решению:

- общественный транспорт продолжает работать в режиме спецрейсов;

- город полностью обеспечивает возможность детей учиться в школах и ходить в садики;

- предприниматели работают на территории города с соблюдением противоэпидемических требований.

Горсовет также обратилась в полицию с просьбой и рекомендацией не составлять "протоколов" в отношении предпринимателей на основании незаконного постановления Правительства, напомнил Надал.

Он также отметил, что согласно недавним решением Конституционного Суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантин, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина.

Мэр также призвал жителей Тернополя соблюдать противоэпидемические меры.

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