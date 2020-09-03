Госкомиссия отнесла Тернополь к "красной зоне" карантина
3 сентября, 2020, 18:15
3 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) включила в "красную зону" город Тернополь
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram
Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с начала суток 7 сентября.
Напомним, что Ивано-Франковск и Черновцы находились в "красной зоне" с 31 августа.
Всего в "красную зону" попали населенные пункты в семи областях:
- Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- Дубно и Костопольский район Ривненской области;
- Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области
- Бобровицкий район Черниговской области.
Новое зонирование начнет действовать с 7 сентября.
В "красной зоне" запрещена работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и с межобластного транспорта.
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