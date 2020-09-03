Госкомиссия отнесла Тернополь к "красной зоне" карантина

3 сентября, 2020, 18:15

3 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) включила в "красную зону" город Тернополь

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с начала суток 7 сентября.

Напомним, что Ивано-Франковск и Черновцы находились в "красной зоне" с 31 августа.

Всего в "красную зону" попали населенные пункты в семи областях:

Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

Дубно и Костопольский район Ривненской области;

Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области

Бобровицкий район Черниговской области.

Новое зонирование начнет действовать с 7 сентября.

В "красной зоне" запрещена работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и с межобластного транспорта.

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