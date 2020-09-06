Лига наций: расписание матчей и трансляций воскресенья
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
После победы над Швейцарией (2: 1) Украина занимает первое место в группе A4. В параллельном матче национальная команда Германии сыграла вничью против Испании (1: 1), теперь эти коллективы делят 2-3 место. Швейцарцы идут четвертыми.
Лига наций
2-й тур
6 сентября, воскресенье
Группа A4
21:45 Швейцария - Германия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
21:45 Испания - Украина, прямая трансляция на телеканале "Украина"
Группа В3
19:00 Венгрия - Россия
21:45 Сербия - Турция, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
Группа В4
16:00 Уэльс - Болгария, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:00 Ирландия - Финляндия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
Группа С3
19:00 Словения - Молдова, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
21:45 Косово - Греция
Группа D1
16:00 Андорра - Фарерские острова, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
21:45 Мальта - Латвия
- 3 сентября в первом туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
- 3 сентября Латвия и Андорра сыграли в нулевую ничью в первом матче Лиги наций.
- 3 сентября было сыграно 10 матчей первого тура Лиги наций.
- 4 сентября сборная Казахстана победила Литву со счетом 2: 0.
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