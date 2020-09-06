Лига наций: расписание матчей и трансляций воскресенья

6 сентября, 2020, 08:55

6 сентября будет сыграно 10 матчей второго тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

После победы над Швейцарией (2: 1) Украина занимает первое место в группе A4. В параллельном матче национальная команда Германии сыграла вничью против Испании (1: 1), теперь эти коллективы делят 2-3 место. Швейцарцы идут четвертыми.

Лига наций

2-й тур

6 сентября, воскресенье

Группа A4

21:45 Швейцария - Германия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

21:45 Испания - Украина, прямая трансляция на телеканале "Украина"

Группа В3

19:00 Венгрия - Россия

21:45 Сербия - Турция, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

Группа В4

16:00 Уэльс - Болгария, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:00 Ирландия - Финляндия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Группа С3

19:00 Словения - Молдова, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

21:45 Косово - Греция

Группа D1

16:00 Андорра - Фарерские острова, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

21:45 Мальта - Латвия

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