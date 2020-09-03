Латвия и Андорра сыграли вничью в первом матче Лиги наций
3 сентября, 2020, 21:01
Латвия и Андорра сыграли в нулевую ничью в первом матче Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Национальные команды выступают в лиге С (прим. - третий по силе дивизион). В группе с Латвией и Андоррой также выступают сборные Мальты и Фарерских островов.
Игрок луганской "Зари" Андрейс Циганикс провел на футбольном поле 80 минут.
Лига наций
Группа С1
1-й тур
3 сентября, четверг
Латвия - Андорра 0:0
- 1 сентября сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает Сергея Болбата лучшим игроком мини-сбора национальной команды.
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- 2 сентября сообщалось, что главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович считает, что украинские футболисты имеют преимущество перед матчем Лиги наций.
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