Латвия и Андорра сыграли вничью в первом матче Лиги наций

3 сентября, 2020, 21:01

Латвия и Андорра сыграли в нулевую ничью в первом матче Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Национальные команды выступают в лиге С (прим. - третий по силе дивизион). В группе с Латвией и Андоррой также выступают сборные Мальты и Фарерских островов.

Игрок луганской "Зари" Андрейс Циганикс провел на футбольном поле 80 минут.

Лига наций

Группа С1

1-й тур

3 сентября, четверг

Латвия - Андорра 0:0