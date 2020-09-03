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Espreso.tvСпортЛатвия и Андорра сыграли вничью в первом матче Лиги наций

Латвия и Андорра сыграли вничью в первом матче Лиги наций


фото: twitter.com/kajbumba
Латвия и Андорра сыграли в нулевую ничью в первом матче Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Национальные команды выступают в лиге С (прим. - третий по силе дивизион). В группе с Латвией и Андоррой также выступают сборные Мальты и Фарерских островов.

Игрок луганской "Зари" Андрейс Циганикс провел на футбольном поле 80 минут.

Лига наций

Группа С1

1-й тур

3 сентября, четверг

Латвия - Андорра 0:0

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