Лига наций: результаты всех матчей четверга

4 сентября, 2020, 00:01

3 сентября было сыграно 10 матчей первого тура Лиги наций

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

После победы над Швейцарией (2:1) Украина занимает первое место в группе A4. В параллельном матче национальная команда Германии сыграла вничью против Испании (1:1), теперь эти коллективы делят 2-3 место. Швейцарцы идут четвертыми.

Следующий матч команда Андрея Шевченко проведет против Испании. Встреча состоится 6 сентября на Апеннинском полуострове.

Лига наций

1-й тур

3 сентября, четверг

группа А4

Германия - Испания 1:1

Голы: Вернер, 51 - Гая, 90 + 6

Украина - Швейцария 2:1

Голы: Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 - Сеферович, 41

группа B3

Россия - Сербия 3:1

Голы: Дзюба, 48 (пен.), 81, Караваев, 69 - Митрович, 78

Турция - Венгрия 0:1

Гол: Собослаи, 80

Группа B4

Финляндия - Уэльс 0:1

Гол: Мур, 80

Болгария - Ирландия 1:1

Голы: Краев, 58 - Даффи, 90 + 3

группа С3

Молдова - Косово 1:1

Голы: Николаеску, 20 - Бололли, 71

Словения - Греция 0:0

группа D1

Латвия - Андорра 0: 0

Фарерские острова - Мальта 3:2

Голы: Ольсен, 25, 87, 90 - Дегабриеле, 37, Агиус, 73

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