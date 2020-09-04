Лига наций: результаты всех матчей четверга
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
После победы над Швейцарией (2:1) Украина занимает первое место в группе A4. В параллельном матче национальная команда Германии сыграла вничью против Испании (1:1), теперь эти коллективы делят 2-3 место. Швейцарцы идут четвертыми.
Следующий матч команда Андрея Шевченко проведет против Испании. Встреча состоится 6 сентября на Апеннинском полуострове.
Лига наций
1-й тур
3 сентября, четверг
группа А4
Германия - Испания 1:1
Голы: Вернер, 51 - Гая, 90 + 6
Украина - Швейцария 2:1
Голы: Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 - Сеферович, 41
группа B3
Россия - Сербия 3:1
Голы: Дзюба, 48 (пен.), 81, Караваев, 69 - Митрович, 78
Турция - Венгрия 0:1
Гол: Собослаи, 80
Группа B4
Финляндия - Уэльс 0:1
Гол: Мур, 80
Болгария - Ирландия 1:1
Голы: Краев, 58 - Даффи, 90 + 3
группа С3
Молдова - Косово 1:1
Голы: Николаеску, 20 - Бололли, 71
Словения - Греция 0:0
группа D1
Латвия - Андорра 0: 0
Фарерские острова - Мальта 3:2
Голы: Ольсен, 25, 87, 90 - Дегабриеле, 37, Агиус, 73
- 3 сентября в первом туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2:1 .
- 3 сентября Латвия и Андорра сыграли в нулевую ничью в первом матче Лиги наций.
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