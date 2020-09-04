Казахстан уверенно победил Литву в Лиге наций

4 сентября, 2020, 20:51

В первом туре Лиги наций сборная Казахстана победила Литву со счетом 2: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Забитыми мячами в сегодняшней встрече отличились Бактийор Зайнутдинов и Исламбек Куат.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

Лига наций

Группа C4

1-й тур

Литва - Казахстан 0: 2

Голы: Зайнутдинов, 3, Куат, 86

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