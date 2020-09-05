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Espreso.tvСпортЛига наций: расписание матчей и трансляций субботы

Лига наций: расписание матчей и трансляций субботы


фото: Getty Images
5 сентября будет сыграно 9 матчей первого тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

Лига наций

1-й тур

5 сентября, суббота

Группа A2

19:00 Испания - Англия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

21:45 Дания - Бельгия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

Группа А3

21:45 Португалия - Хорватия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

21:45 Швеция - Франция, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Группа С1

19:00 Азербайджан - Люксембург

19:00 Кипр - Черногория, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Группа С2

16:00 Северная Македония - Армения, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

19:00 Эстония - Грузия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

Группа D2

16:00 Гибралтар - Сан-Марино, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

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