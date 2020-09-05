Лига наций: расписание матчей и трансляций субботы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
Лига наций
1-й тур
5 сентября, суббота
Группа A2
19:00 Испания - Англия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
21:45 Дания - Бельгия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
Группа А3
21:45 Португалия - Хорватия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
21:45 Швеция - Франция, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
Группа С1
19:00 Азербайджан - Люксембург
19:00 Кипр - Черногория, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
Группа С2
16:00 Северная Македония - Армения, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
19:00 Эстония - Грузия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
Группа D2
16:00 Гибралтар - Сан-Марино, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
- 3 сентября в первом туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2:1 .
- 3 сентября Латвия и Андорра сыграли в нулевую ничью в первом матче Лиги наций.
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3 сентября было сыграно 10 матчей первого тура Лиги наций.
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4 сентября сборная Казахстана победила Литву со счетом 2:0.
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