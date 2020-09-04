Совет НБУ назначил Шевченко нового заместителя

4 сентября, 2020, 13:34

Совет Национального банка Украины назначил Ярослава Матузко заместителем главы регулятора по вопросам деятельности финансово-административного и операционного блока

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, во время заседания 4 сентября 2020 г. Совет НБУ назначил заместителем главы регулятора Ярослава Матузко по представлению председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.

"На должности заместителя председателя Национального банка Ярослав Матузко будет отвечать за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Ярослав Матузко окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "Правоведение", получил степень магистра по правовому регулированию экономики.

Работал в Министерстве финансов, пройдя путь от юриста I категории до директора Юридического департамента.

В 2010-2017 годах Матузко был членом наблюдательного совета "Укргазбанка" и членом Ревизионной комиссии "Ощадбанка" в 2011-2014 годах.

С 2016 года работал в "ПриватБанке", в частности, с 2018 - руководителем направления по юридической координации деятельности банка.

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