Совет НБУ назначил Шевченко нового заместителя
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, во время заседания 4 сентября 2020 г. Совет НБУ назначил заместителем главы регулятора Ярослава Матузко по представлению председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.
"На должности заместителя председателя Национального банка Ярослав Матузко будет отвечать за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Ярослав Матузко окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "Правоведение", получил степень магистра по правовому регулированию экономики.
Работал в Министерстве финансов, пройдя путь от юриста I категории до директора Юридического департамента.
В 2010-2017 годах Матузко был членом наблюдательного совета "Укргазбанка" и членом Ревизионной комиссии "Ощадбанка" в 2011-2014 годах.
С 2016 года работал в "ПриватБанке", в частности, с 2018 - руководителем направления по юридической координации деятельности банка.
- Напомним, 26 августа Совет Национального банка Украины уволил заместителя главы регулятора Романа Борисенко , который отвечал за деятельность финансово-административного и операционного блока.
- 22 июля Совет НБУ назначил заместителем главы регулятора экс-заместителя министра финансов Юрия Гелетия , который отвечает за работу блока "Рыночные операции". Ранее эту должность занимал Олег Чурий, срок полномочий которого истек 10 июля.
- В конце июля Совет НБУ уволил с должности заместителя главы Нацбанка Сергея Холода по собственному желанию. Холод отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение». Позже Совет регулятора назначил на эту должность Алексея Шабана.
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