Совет НБУ назначил нового заместителя главы Нацбанка вместо Чурия
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
"Совет Национального банка на заседании 22 июля 2020 г. назначил заместителем Председателя Национального банка Юрия Гелетия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кандидатуру Гелетия для назначения на эту должность Совету НБУ подал глава регулятора Кирилл Шевченко.
В пресс-службе добавили, что Олег Чурий с 23 июля 2020 г. прекратит выполнение полномочий заместителя председателя НБУ в связи с завершением срока полномочий и увольнением с должности.
"Юрий Гелетий - политически независимый технократ, опытный и знающий профессионал. Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке. Юрий Гелетий пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Я уверен, Юрий сможет достойно применить свои знания и опыт как член команды Национального банка ", - цитирует пресс-служба слова главы НБУ Шевченко.
Комментируя прекращение полномочий Чурия, председатель НБУ отметил что убежден, что украинский финансовый рынок за последние пять лет изменился к лучшему.
"Он стал более надежным, современным и прозрачным. Наконец, он становится частью мировой финансовой системы. Все это свидетельствует, что Национальный банк может проводить настоящие реформы, от которых выиграет и бизнес, и граждане. Я лично очень давно знаю и уважаю Олега Чурия как профессионала и большое спасибо за весомый вклад и осуществленные реформы ", - отметил Шевченко.
Отметим, что Юрий Гелетий работал в НБУ, где в течение 2003-2015 лет прошел путь от экономиста I категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.
С октября 2015 по июль 2018 г. Гелетий занимал должность Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка рынке финансовых услуг, рынка ценных бумаг.
С июля 2018 г. Гелетий работал в должности заместителя министра финансов Украины.
- Напомним, 10 июля истек срок полномочий Олега Чурия в должности заместителя председателя НБУ, однако он находился в должности до назначения нового заместителя главы Нацбанка.
- Совет Национального банка ранее отказался переназначать Чурия на должность заместителя председателя НБУ сроком в 7 лет.
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