Совет НБУ назначил нового заместителя главы Нацбанка вместо Чурия

22 июля, 2020, 15:54

Совет НБУ назначил заместителем главы регулятора экс-заместителя министра финансов Юрия Гелетия

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Совет Национального банка на заседании 22 июля 2020 г. назначил заместителем Председателя Национального банка Юрия Гелетия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кандидатуру Гелетия для назначения на эту должность Совету НБУ подал глава регулятора Кирилл Шевченко.

В пресс-службе добавили, что Олег Чурий с 23 июля 2020 г. прекратит выполнение полномочий заместителя председателя НБУ в связи с завершением срока полномочий и увольнением с должности.

"Юрий Гелетий - политически независимый технократ, опытный и знающий профессионал. Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке. Юрий Гелетий пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Я уверен, Юрий сможет достойно применить свои знания и опыт как член команды Национального банка ", - цитирует пресс-служба слова главы НБУ Шевченко.

Комментируя прекращение полномочий Чурия, председатель НБУ отметил что убежден, что украинский финансовый рынок за последние пять лет изменился к лучшему.

"Он стал более надежным, современным и прозрачным. Наконец, он становится частью мировой финансовой системы. Все это свидетельствует, что Национальный банк может проводить настоящие реформы, от которых выиграет и бизнес, и граждане. Я лично очень давно знаю и уважаю Олега Чурия как профессионала и большое спасибо за весомый вклад и осуществленные реформы ", - отметил Шевченко.

Отметим, что Юрий Гелетий работал в НБУ, где в течение 2003-2015 лет прошел путь от экономиста I категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.

С октября 2015 по июль 2018 г. Гелетий занимал должность Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка рынке финансовых услуг, рынка ценных бумаг.

С июля 2018 г. Гелетий работал в должности заместителя министра финансов Украины.

Напомним, 10 июля истек срок полномочий Олега Чурия в должности заместителя председателя НБУ, однако он находился в должности до назначения нового заместителя главы Нацбанка.

Совет Национального банка ранее отказался переназначать Чурия на должность заместителя председателя НБУ сроком в 7 лет.