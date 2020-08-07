Совет НБУ назначил Шевченко нового заместителя: он будет отвечать за развитие безналичных расчетов
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, Совет НБУ на заседании 7 августа назначила заместителем главы регулятора Алексея Шабана. На этой должности он будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение".
Отмечается, что кандидатуру Шабана на эту должность Совете НБУ предоставил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.
Шевченко отметил, что считает кандидатуру Шабана наиболее удачной, поскольку сочетает опыт работы в Национальном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной системой (до прихода в НБУ Шабан более 24 лет работал в ПриватБанке, - ред.).
"Уверен, он приумножит достижения регулятора в плоскости развития безналичных расчетов и сможет способствовать развитию инновационности финсектора и увеличению доступности финансовых услуг для Украинской", - цитирует пресс служба слова Шевченко.
Отметим, Алексей Шабан с февраля 2020 г. работал директором Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ.
К работе в Нацбанке Шабан работал в ПриватБанке, где в 2018 году был избран членом правления по вопросам розничного бизнеса.
- Напомним, в конце июля Совет НБУ освободил от должности заместителя главы Нацбанка Сергея Холода по собственному желанию. Холод отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение».
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