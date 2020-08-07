Совет НБУ назначил Шевченко нового заместителя: он будет отвечать за развитие безналичных расчетов

7 августа, 2020, 12:49

Совет Национального банка Украины назначила Алексея Шабана на должность заместителя главы Нацбанка вместо ранее заявленного Сергея Холода

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, Совет НБУ на заседании 7 августа назначила заместителем главы регулятора Алексея Шабана. На этой должности он будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение".

Отмечается, что кандидатуру Шабана на эту должность Совете НБУ предоставил глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Шевченко отметил, что считает кандидатуру Шабана наиболее удачной, поскольку сочетает опыт работы в Национальном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной системой (до прихода в НБУ Шабан более 24 лет работал в ПриватБанке, - ред.).

"Уверен, он приумножит достижения регулятора в плоскости развития безналичных расчетов и сможет способствовать развитию инновационности финсектора и увеличению доступности финансовых услуг для Украинской", - цитирует пресс служба слова Шевченко.

Отметим, Алексей Шабан с февраля 2020 г. работал директором Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ.

К работе в Нацбанке Шабан работал в ПриватБанке, где в 2018 году был избран членом правления по вопросам розничного бизнеса.

Напомним, в конце июля Совет НБУ освободил от должности заместителя главы Нацбанка Сергея Холода по собственному желанию. Холод отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение».

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