Совет НБУ уволил еще одного заместителя главы Нацбанка, - Данилишин

31 июля, 2020, 11:40

Совет НБУ уволил Сергея Холода с должности заместителя главы Нацбанка по собственному желанию

Об этом глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин написал в Facebook.

"Совет НБУ на своем заседании сегодня 31 июля 2020 года уволил Холода Сергея Владимировича с должности заместителя главы Национального банка Украины по собственному желанию", - написал Данилишин.

Отметим, Сергей Холод с 2018 года занимал должность заместителя главы НБУ, где отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение".

Напомним, 22 июля Совет НБУ назначил заместителем главы регулятора экс-заместителя министра финансов Юрия Гелетия.

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