Пожары на Луганщине и Харьковщине: открытый огонь потушили, - ГСЧC
4 сентября, 2020, 09:09
По состоянию на утро 4 сентября в Харьковской и Луганской области не осталось открытых очагов огня
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
По состоянию на 7 ч. на Луганщине продолжается тушение 3 очагов пожаров на сухой траве и лесных насаждениях в 3 селах (Лобачево, Лопаскино, Болотенное).
Открытого огня не наблюдается, проводится тушение очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.
По состоянию на 7 ч. в селе Воробьевка в Харьковской области открытого огня нет. Гасят отдельные очаги тления. Такая же ситуация в лесном массиве вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского горсовета.
В результате пожара в селе уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.
- По состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Грянынивка ликвидированы.
- Напомним, в Харьковской области во время пожаров пострадали 33 человека и были повреждены 22 домохозяйства.
- 33 людям, которые остались без жилья в результате пожаров в Луганской и Харьковской областях будет выплачено до 300 тыс. грн компенсации .
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-