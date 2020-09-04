Пожары на Луганщине и Харьковщине: открытый огонь потушили, - ГСЧC

4 сентября, 2020, 09:09

По состоянию на утро 4 сентября в Харьковской и Луганской области не осталось открытых очагов огня

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на 7 ч. на Луганщине продолжается тушение 3 очагов пожаров на сухой траве и лесных насаждениях в 3 селах (Лобачево, Лопаскино, Болотенное).

Открытого огня не наблюдается, проводится тушение очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

По состоянию на 7 ч. в селе Воробьевка в Харьковской области открытого огня нет. Гасят отдельные очаги тления. Такая же ситуация в лесном массиве вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского горсовета.

В результате пожара в селе уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился 1 человек.