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Espreso.tvОбществоПожар на Харьковщине: возгорания в двух селах ликвидировали, один человек отравился дымом

Пожар на Харьковщине: возгорания в двух селах ликвидировали, один человек отравился дымом


фото: ДСНС
По состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Гряниновка ликвидированы

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .

В результате пожара в Двуречанском районе уничтожены 22 дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за помощью обратился 1 человек. По состоянию на 07:00 3 сентября очаги пожара в Горобьевке и Гряниновкеи ликвидировано, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га.

На территории Чугуевского горсовета вблизи села Клугино Башкировка пожар локализован. Жертв и пострадавших нет. По состоянию на утро открытого огня не наблюдается, проводится ликвидация очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

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