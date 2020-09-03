Пожар на Харьковщине: возгорания в двух селах ликвидировали, один человек отравился дымом
3 сентября, 2020, 08:43
По состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Гряниновка ликвидированы
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .
В результате пожара в Двуречанском районе уничтожены 22 дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за помощью обратился 1 человек. По состоянию на 07:00 3 сентября очаги пожара в Горобьевке и Гряниновкеи ликвидировано, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га.
На территории Чугуевского горсовета вблизи села Клугино Башкировка пожар локализован. Жертв и пострадавших нет. По состоянию на утро открытого огня не наблюдается, проводится ликвидация очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский собирал совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине.
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