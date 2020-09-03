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Espreso.tvОбществоПожары на Харьковщине: пострадали 33 человека, - Аваков

Пожары на Харьковщине: пострадали 33 человека, - Аваков


фото: dsns.gov.ua
В Харьковской области во время пожаров пострадали 33 человека и были повреждены 22 домохозяйства

Об этом во время брифинга в Харьковской области заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает РБК-Украина.

"На данный момент времени 22 домохозяйства пострадали от огня - в той или иной степени уничтожены огнем. 33 человека являются пострадавшими", - сообщил Аваков.

По его словам, сегодня состоится заседание специальной комиссии, на котором будет принято решение о выплате компенсаций пострадавшим от пожаров, а также оценена сумма ущерба.

  • По состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Воробьевка и Грянинивка ликвидированы.

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