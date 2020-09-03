Пострадавшим от пожаров на Харьковщине и Луганщине выплатят до 300 тыс. грн компенсации

3 сентября, 2020, 14:29

33 людям, оставшимся без жилья в результате пожаров в Луганской и Харьковской областях, будет выплачено до 300 тыс. грн компенсации

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Сообщается, что из-за пожара в Луганской и Харьковской 33 человека остались без жилья.

"Всем, кто потерял дом, так же будет выплачено до 300 тыс. грн компенсации", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что деньги будут перечислены людям в течение месяца.

Отмечается, что всем, кто потерял жилье, предлагали временное размещение, но большинство пострадавших решило разместиться у родственников.

По состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Воробьевка и Грянинивка ликвидированы.

Напомним, в Харьковской области во время пожаров пострадали 33 человека и были повреждены 22 домохозяйства.

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