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Espreso.tvОбществоПострадавшим от пожаров на Харьковщине и Луганщине выплатят до 300 тыс. грн компенсации

Пострадавшим от пожаров на Харьковщине и Луганщине выплатят до 300 тыс. грн компенсации


фото: dsns.gov.ua
33 людям, оставшимся без жилья в результате пожаров в Луганской и Харьковской областях, будет выплачено до 300 тыс. грн компенсации

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Сообщается, что из-за пожара в Луганской и Харьковской 33 человека остались без жилья.

"Всем, кто потерял дом, так же будет выплачено до 300 тыс. грн компенсации", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что деньги будут перечислены людям в течение месяца.

Отмечается, что всем, кто потерял жилье, предлагали временное размещение, но большинство пострадавших решило разместиться у родственников.

  • По состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Воробьевка и Грянинивка ликвидированы.
  • Напомним, в Харьковской области во время пожаров пострадали 33 человека и были повреждены 22 домохозяйства.

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