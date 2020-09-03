Увольнение Холодницкого и "неконституционность" Сытника: послы стран G7 обнародовали заявление
Заявление обнародовали в Twitter.
"Обеспечение независимости, целостности и прочного правового статуса этих учреждений является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений", - отметили дипломаты.
Они добавили, что это важно для качества жизни, а также для делового и инвестиционного климата в Украине.
"Послы стран G7 подчеркивают необходимость отбора руководителей антикоррупционных учреждений через прозрачные, основанные на достижениях и политически нейтральные процедуры", - отмечается в заявлении.
September 3, 2020
- Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий 21 августа объявил о своем уходе.
- 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
- Конституционный суд Украины рассмотрит законность создания Национального антикоррупционного бюро Украины 10 сентября.
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