 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУвольнение Холодницкого и "неконституционность" Сытника: послы стран G7 обнародовали заявление

Увольнение Холодницкого и "неконституционность" Сытника: послы стран G7 обнародовали заявление


фото: reuters
Обеспечение независимости антикоррупционных органов - важный элемент международных обязательств Украины, а отбор руководителей должен происходить через политически нейтральные процедуры

Заявление обнародовали в Twitter.

"Обеспечение независимости, целостности и прочного правового статуса этих учреждений является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений", - отметили дипломаты.

Они добавили, что это важно для качества жизни, а также для делового и инвестиционного климата в Украине.

"Послы стран G7 подчеркивают необходимость отбора руководителей антикоррупционных учреждений через прозрачные, основанные на достижениях и политически нейтральные процедуры", - отмечается в заявлении.

  • Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий 21 августа объявил о своем уходе.
  • 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • Конституционный суд Украины рассмотрит законность создания Национального антикоррупционного бюро Украины 10 сентября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 сентября, 2020 четверг

больше новостей

3 сентября, 2020 четверг

2 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать