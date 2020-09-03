Увольнение Холодницкого и "неконституционность" Сытника: послы стран G7 обнародовали заявление

3 сентября, 2020, 10:26

Обеспечение независимости антикоррупционных органов - важный элемент международных обязательств Украины, а отбор руководителей должен происходить через политически нейтральные процедуры

Заявление обнародовали в Twitter.

"Обеспечение независимости, целостности и прочного правового статуса этих учреждений является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений", - отметили дипломаты.

Они добавили, что это важно для качества жизни, а также для делового и инвестиционного климата в Украине.

"Послы стран G7 подчеркивают необходимость отбора руководителей антикоррупционных учреждений через прозрачные, основанные на достижениях и политически нейтральные процедуры", - отмечается в заявлении.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий 21 августа объявил о своем уходе.

28 августа Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Конституционный суд Украины рассмотрит законность создания Национального антикоррупционного бюро Украины 10 сентября.