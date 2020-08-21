Холодницкий объявил о своей отставке, соответствующий приказ уже подписала Венедиктова
21 августа, 2020, 12:15
Руководитель САП Назар Холодницкий объявил о своем уходе
Об этом он сообщил в Facebook.
"14 лет я отдал прокуратуре, из которых 5 лет своей жизни я полностью посвятил САП, о чем не жалею ни дня", - написал Холодницкий.
Он добавил приказ об увольнении, который уже подписала генпрокурорка Ирина Венедиктова. В нем говорится, что заявление подано по собственному желанию.
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