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Espreso.tvОбществоХолодницкий объявил о своей отставке, соответствующий приказ уже подписала Венедиктова

Холодницкий объявил о своей отставке, соответствующий приказ уже подписала Венедиктова


фото: glavcom
Руководитель САП Назар Холодницкий объявил о своем уходе

Об этом он сообщил в Facebook.

"14 лет я отдал прокуратуре, из которых 5 лет своей жизни я полностью посвятил САП, о чем не жалею ни дня", - написал Холодницкий.

Он добавил приказ об увольнении, который уже подписала генпрокурорка Ирина Венедиктова. В нем говорится, что заявление подано по собственному желанию.

 

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