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Espreso.tvОбщество10 сентября КСУ рассмотрит законность создания НАБУ по представлению 50 депутатов

10 сентября КСУ рассмотрит законность создания НАБУ по представлению 50 депутатов

Конституционный суд Украины рассмотрит законность создания Национального антикоррупционного бюро Украины 10 сентября

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Конституционный суд Украины постановил Постановление №34-у/ 2020 от 28 августа 2020 г. о рассмотрении дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 №1698- VII с изменениями на пленарном заседании палаты Конституционного суда Украины в форме устного производства", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что рассмотрение этого дела на открытой части пленарного заседания суда состоится 10 сентября 2020 года.

  • Напомним, 20 мая народные депутаты обратились в Конституционный Суд Украины с представлением о законности указа пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

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