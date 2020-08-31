10 сентября КСУ рассмотрит законность создания НАБУ по представлению 50 депутатов

31 августа, 2020, 19:22

Конституционный суд Украины рассмотрит законность создания Национального антикоррупционного бюро Украины 10 сентября

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Конституционный суд Украины постановил Постановление №34-у/ 2020 от 28 августа 2020 г. о рассмотрении дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 №1698- VII с изменениями на пленарном заседании палаты Конституционного суда Украины в форме устного производства", - говорится в сообщении.

Пресс-служба добавила, что рассмотрение этого дела на открытой части пленарного заседания суда состоится 10 сентября 2020 года.

Напомним, 20 мая народные депутаты обратились в Конституционный Суд Украины с представлением о законности указа пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

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