Украина - Швейцария: стартовые составы команд на матч Лиги наций
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
В параллельной встрече сыграют национальные команды Испании и Германии. Следующий матч в Лиге наций сборная Украины проведет 6 сентября, в соперниках испанцы.
Сборная Украины сыграет против национальной команды Швейцарии в первом туре Лиги наций сегодня, 3 сентября. Начало матча в 21:45.
Лига наций
Группа А4
1-й тур
Украина - Швейцария
Украина: Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Александр Тымчик, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес.
Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Марлос, Супряга, Харатин, Цыганков, Коваленко, Караваев
Швейцария: Зоммер, Мбабу, Родригес, Эльведи, Аканджи, Цубер, Эмболо, Джака, Соу, Варгас, Сеферович
Начало в 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Украина"
- 1 сентября сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает Сергея Болбата лучшим игроком мини-сбора национальной команды.
- 1 сентября тренер вратарей сборной Швейцарии Патрик Фолетт получил положительный тест на коронавирус .
- 2 сентября сообщалось, что главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович считает, что украинские футболисты имеют преимущество перед матчем Лиги наций.
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