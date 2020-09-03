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Espreso.tvСпортУкраина - Швейцария: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Украина - Швейцария: стартовые составы команд на матч Лиги наций


фото: uaf.ua
Сегодня, 3 сентября, сборная Украины принимает Швейцарию в 1-м туре Лиги наций

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В параллельной встрече сыграют национальные команды Испании и Германии. Следующий матч в Лиге наций сборная Украины проведет 6 сентября, в соперниках испанцы.

Сборная Украины сыграет против национальной команды Швейцарии в первом туре Лиги наций сегодня, 3 сентября. Начало матча в 21:45.

Лига наций

Группа А4

1-й тур

Украина - Швейцария

Украина: Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Александр Тымчик, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес.

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Марлос, Супряга, Харатин, Цыганков, Коваленко, Караваев

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Родригес, Эльведи, Аканджи, Цубер, Эмболо, Джака, Соу, Варгас, Сеферович

Начало в 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Украина"

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